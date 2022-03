Es gab so einige Überraschungen bei der diesjährigen Oscar-Verleihung – zum Beispiel, dass sich der eigentlich haushohe Favorit "The Power of the Dog" mit nur einem Preis (immerhin für "Beste Regie") begnügen musste. Womit aber wirklich niemand gerechnet hatte, war, dass am Ende des Abends jede/r ausschließlich über eine Watschn reden würde.

Denn als Chris Rock die Kategorie "Bester Dokumentarfilm" präsentierte und dabei einen geschmacklosen Witz über Jada Pinkett-Smiths Haarausfall machte, zuckte deren Ehemann Will Smith aus – und stürmte auf die Bühne, um dem Comedian eine ordentliche Ohrfeige zu verpassen.

Gescripted scheint das Ganze nicht zu sein, denn Smiths sichtlich zornige Rufe "Leave my wife’s name out of your f--king mouth!" wurden von der Academy schnell zensuriert. Auch der Saal reagierte mit betroffenem und geschocktem Schweigen.