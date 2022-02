Reality- und Opernball-Star

In den Zehnerjahren ereilte auch Anderson das Schicksal so vieler ehemaliger TV- und Filmsternchen: Sie absolvierte mehrere Auftritte in Reality-Shows, unter anderem in "Dancing with the stars" (dem US-amerikanischen Pendant zu "Dancing Stars") und 2011 war sie sich auch nicht zu schade, in die "Celebrity Big Brother"-Häuser in Australien, Großbritannien, Bulgarien und Indien zu ziehen, bevor sie 2013 im deutschen "Promi Big Brother" und 2015 als Gast im Normalo-"Big Brother" vorbeischaut. 2018 trat sie bei "Willkommen bei Mario Barth" auf. Das hat Anderson wirklich nicht verdient.

Den deutschsprachigen Raum hat Anderson, genauso wie "Baywatch"-Ex-Kollege Hasselhoff, aber schon früher für sich entdeckt, um ihre Karriere wieder anzukurbeln – oder zumindest die Haushaltskasse. In Österreich sorgte sie 2003 und 2016 als Opernball-Gast für Richard Lugner für Furore, in der Wiener Lugner City bei der Autogrammstunde für Fan-Massen.