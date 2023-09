Am 12. September wäre Action-Star Paul Walker (1973-2013) 50 Jahre alt geworden. Der Hauptdarsteller der "Fast & Furious"-Filmreihe verstarb am 30. November 2013 im Alter von nur 40 Jahren, als ein roter Porsche Carrera GT, den sein Freund Roger Rodas (1975-2013) steuerte, in Santa Clarita nördlich von Los Angeles in einen Laternenpfahl und zwei Bäume krachte.

Rodas, wie Walker selbst ein Auto-Enthusiast, war vermutlich mit einer Geschwindigkeit von zwischen 130 und 150 Kilometern pro Stunde unterwegs - bei dort erlaubten 72 Kilometern pro Stunde. Neben der überhöhten Geschwindigkeit haben möglicherweise auch alte Reifen eine Rolle bei dem fatalen Crash gespielt, der Rodas und Walker ihr Leben kostete. Walker war vermutlich noch einige Zeit in dem brennenden Frack gefangen, und starb letztlich auch an in diesem Zeitraum erlittenen Verbrennungen.