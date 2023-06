Vom Broadway zum vielbeschäftigten Seriendarsteller

Whitehead, der am 17. Oktober 1937 in East Malling and Larkfield in der Grafschaft Kent geboren wurde, begann seine Schauspielkarriere in England beim Theater. Bereits nach wenigen Jahren ergatterte er auch Engagements in den USA, und gab 1962 sein Debüt am Broadway in New York. Im Jahr 1980 wurde er für seine Performance im Musical "Camelot" für einen Tony Award nominiert.

Ab den 1980er Jahren war Whitehead auch vermehrt in Film- und TV-Produktionen zu sehen. So spielte er Episodenrollen in den Serien "Magnum", "Hart aber herzlich" und "Das A-Team". Auch in der Kultkomödie "Mach's nochmal, Dad" (Originaltitel: "Back to School", 1986) übernahm er eine bedeutende Nebenrolle.