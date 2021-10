"Friends"-Darsteller James Michael Tyler ist tot

Das Studio Warner Bros. Television hatte die Serie produziert. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden, Kollegen und Fans."

In der 90er-Jahre-Hitserie "Friends", in der sich alles um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York drehte, spielte Tyler unter anderem an der Seite von Jennifer Aniston. Er wirkte auch in den Serien "Scrubs – Die Anfänger" und "Sabrina – Total Verhext!" mit.