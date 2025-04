Seine ersten Vorstellungen gab er im Alter von sechs Jahren - wenn er seiner Mutter, einer Psychologin, von seinen Träumen berichtete. "Das war immer eine wunderbare Gelegenheit, um sich fantastische Geschichten auszudenken", erinnerte sich Pascal im Interview mit "GQ" . Allerdings beunruhigte es seine Mutter, dass ihr Sohn lieber in seiner Fantasiewelt lebte, als in der Realität.

Bis Mitte 30 arbeitete er nebenbei als Kellner

Die Sorgen waren nicht ganz unbegründet. Bis Mitte 30 versuchte Pascal sich in New York als Kellner über Wasser zu halten, während er sich von Gastrollen in "Buffy" zu kleineren Rollen in Serien wie "The Good Wife" und "Mentalist" hangelte. Was manchmal so schlecht lief, dass er und sein geliebter Hund Greta sich von Käsekuchen ernährten, die sie in einem Cafe in der Nähe seiner Wohnung geschenkt bekamen.

2014 kam dann die Rolle, die sein Leben veränderte. In der vierten Staffel von "Game of Thrones" stand Pascal plötzlich als heißblütiger Prinz Oberyn Martell im Bordell von Kings Landing, wo er sich zusammen mit seiner Geliebten sowohl Männern als auch Frauen hingab, wenn er nicht gerade Rache übte. Die Serie war damals auf ihrem Zuschauerrekord (was sich noch deutlich steigern sollte) und bescherte dem sympathischen Schauspieler seinen späten Durchbruch.