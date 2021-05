Brosnans' unzählige Filmrollen

Tatsächlich ist Brosnan in der Netflix-Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" (2020) zu sehen, davor spielte er in der Musical-Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again" (2018) mit, und dieser Tage dreht er mit Dwayne Johnson Jaume Collet-Serras Superhelden-Comic-Verfilmung "Black Adam". Brosnan hat den Part des Doctor Fate übernommen, der über magische Kräfte verfügt, sobald er sich einen goldenen Helm aufsetzt.