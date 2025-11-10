Als "James Bond" erlebte Pierce Brosnan (72) viermal ein Happy End auf der Kinoleinwand , nun scheint es auch in seinem realen Leben einen glücklichen Ausgang zu geben. Vor 20 Jahren brach der Schauspieler den Kontakt zu seinem Adoptivsohn Christopher (52) ab, der mit Drogenproblemen kämpfte. Am 5. November wurden die beiden erstmals wieder gemeinsam gesehen.

Familienessen zusammen mit den Söhnen Dylan und Christopher

Im Londoner Stadtteil Notting Hill traf sich Pierce Brosnan im Restaurant "Dorian's" zu einem Familienessen mit seinem Sohn Christopher. Auch Brosnans Sohn Dylan (28) war mit dabei. Beim Verlassen des Lokals wurden die drei Männer von Paparazzi abgelichtet, Brosnan wirkte glücklich und strahlte. Eine Quelle sagte dem britischen "Mirror": "Die Probleme von Pierce und Christopher sind hinlänglich bekannt. Aber es scheint, als hätten sie es geschafft, sie hinter sich zu lassen. Es war wirklich schön, sie zusammen zu sehen."

Christopher kämpfte jahrelang mit einer Kokain- und Heroinsucht und fiel nach einer Überdosis sogar ins Koma. Im Gespräch mit dem "Playboy" sprach Pierce Brosnan im Jahr 2005 über seine schwere Entscheidung, seinen Sohn nicht mehr zu sehen: "Es ist schmerzhaft, weil man sich innerlich verschließt. Man bricht den Kontakt nie ganz ab, aber ich habe den Kontakt zu Christopher abgebrochen. Ich musste sagen: 'Geh. Lebe dein Leben oder stirb.' Ich bete für ihn." Brosnan zeigte sich zugleich hoffnungsvoll: "Er hat alle in dieser Familie auf die Probe gestellt, aber niemanden mehr als sich selbst. Er weiß, wie er da rauskommt - er will es aber nicht."