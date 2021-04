Prinzessin Diana inspirierte Gal Gadot zu "Wonder Woman"

Die "Königin der Herzen" hätte sich über ihre Vorbild-Funktion in dieser Rolle sicher gefreut. Wer würde schließlich nicht gerne eine Superheldin inspirieren?

Di-Doku als Auslöser

Bei ihrem virtuellen Aufritt in der "Vanity Fair Cocktail Hour Live!" verriet Gal Gadot, dass sie sich für ihre Auffassung von "Wonder Woman" sehr stark an Dianas Persönlichkeit orientiert habe: "Ich schaute mir eine Doku über Prinzessin Diana an und es gab eine Stelle, an der gesagt wurde, wie sehr Di von Mitgefühl erfüllt gewesen sei und sich stets um ihre Mitmenschen gesorgt habe. Da wusste ich, dass meine Wonder Woman genauso sein sollte."