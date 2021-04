Sky-Schwerpunkt: DC-SuperheldInnen von "Superman" bis "Joker"

Zack-Snyder-Special

Der Start von „Zack Snyder’s Justice League” im März exklusiv bei Sky war ein großer Erfolg. Auf Sky Cinema DC Helden läuft nun auch der Film, mit dem Zack Snyder das neue DC Extended Universe begründet hat: "Man of Steel" (2013) mit Henry Cavill in seinem ersten Auftritt als Superman. Ebenso ist Snyders "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" (2016) mit dabei, genauso wie "Suicide Squad" (2016) und der grandiose erste Einsatz von Gal Gadot als "Wonder Woman" (2017).