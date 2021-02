Gal Gadot wollte vor "Wonder Woman" das Schauspielen beenden

Kaum zu glauben, dass Gal Gadot, diese ikonische "Wonder Woman", eigentlich ihre Schaupiel-Karriere beenden wollte. Erst als sie von Zack Snyder als DC-Heldin entdeckt wurde, hat sie solche Rückzugs-Pläne wieder aufgegeben.

Snyder-Casting

Um sich für die Rolle der Diana aka. Wonder Woman in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" zu bewerben, war sie im Dezember 2013 von einem Film-Dreh in Tel Aviv für 30 Stunden nach Los Angeles gekommen und hatte bei Snyder vorgesprochen. Damals entstand auch dieses tolle Porträt-Foto, das Gadot nun auf Instagram gepostet hat.