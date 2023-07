Von Stand-up bis Blockbuster: Die 8 reichsten Comedians

Die 8 reichsten Comedians und ihre Karrieren im Überblick

Diese 8 reichsten Comedians haben alle auf ihre eigene Art und Weise Erfolge gefeiert und ihr Vermögen durch verschiedene Einkommensquellen erworben. Von Stand-up bis Blockbuster haben sie bewiesen, dass Comedy ein sehr lukratives Geschäft sein kann.

1. Adam Sandler: Der König der Blockbuster-Komödien

Wenn es um Blockbuster-Komödien geht, gibt es keinen Namen, der so oft genannt wird wie Adam Sandlers. Mit Filmen wie "Happy Gilmore", "The Waterboy" und "Big Daddy" hat er sich einen festen Platz in der Filmgeschichte gesichert. Aber seine Karriere begann nicht als Schauspieler, sondern als Stand-up-Comedian in den 80er Jahren. Nachdem er eine Rolle in der Fernsehserie "Saturday Night Live" ergattert hatte, startete er seine Filmkarriere mit "Billy Madison" im Jahr 1995. Seitdem hat er in über 50 Filmen mitgewirkt und viele davon auch produziert. Sandler ist bekannt für seinen unverwechselbaren Humor und seine Fähigkeit, das Publikum zum Lachen zu bringen.

Seine Filme haben weltweit mehr als 2 Milliarden Dollar eingespielt und haben ihn zu einem der reichsten Comedians der Welt gemacht. Doch trotz seines Erfolgs hat Sandler nie vergessen, woher er kommt und unterstützt regelmäßig wohltätige Organisationen. Obwohl einige seiner Filme von Kritikern verrissen wurden, lieben die Fans Sandler immer noch dafür, dass er sie zum Lachen bringt. Sein Erfolg zeigt auch, dass es im Comedy-Geschäft nicht nur auf Talent ankommt, sondern auch auf Ausdauer und die Fähigkeit, das Publikum zu unterhalten. Und das ist genau das, was Adam Sandler schon seit über 30 Jahren tut.

2. Jerry Seinfeld: Kultstatus auf Netflix

Wenn du an Comedy denkst, kommt dir wahrscheinlich als erstes der Name Jerry Seinfeld in den Sinn. Der amerikanische Comedian ist seit Jahrzehnten im Geschäft und hat mit seiner eigenen Sitcom "Seinfeld" Geschichte geschrieben. Doch auch heute noch begeistert er sein Publikum mit seinem Stand-up-Programm. Auf Netflix ist er mit der Serie "Comedians in Cars Getting Coffee" zu sehen, in der er sich mit anderen Comedians über ihre Karrieren unterhält und dabei humorvolle Einblicke in ihr Leben gibt. Mit diesem Format hat Seinfeld auch jüngere Zuschauer für sich gewonnen und seinen Kultstatus weiter ausgebaut. Dabei geht es ihm nicht um schnelle Lacher oder politische Statements, sondern um das pure Vergnügen an der Comedy-Kunst. Und das spürt man bei jedem Auftritt von Jerry Seinfeld.

Und dann gibt es da noch Dave Chappelle. Der Mann, der einst als einer der besten Stand-up-Comedians seiner Generation galt, zog sich 2005 aus dem Rampenlicht zurück und verschwand für eine Weile von der Bildfläche. Viele Fans waren enttäuscht, als er plötzlich seine erfolgreiche Sketch-Comedy-Serie "Chappelle's Show" abbrach und sich in die Abgeschiedenheit seines Ohio-Anwesens zurückzog. Doch nach über einem Jahrzehnt des Schweigens kehrte Chappelle 2017 mit voller Wucht zurück - und wie! Mit drei Netflix-Specials ("The Age of Spin", "Deep in the Heart of Texas" und "Equanimity") bewies er, dass er immer noch einer der besten Stand-up-Comedians ist, die es gibt.

Sein Comeback war nicht nur finanziell sehr erfolgreich - er verdiente schätzungsweise 60 Millionen Dollar allein durch seine Netflix-Specials - sondern auch künstlerisch überzeugend. Seine Auftritte sind geprägt von scharfsinniger Beobachtungsgabe und einem unverwechselbaren Stil, der sowohl politische als auch soziale Themen auf eine Weise angeht, die zum Nachdenken anregt. Mit seiner Rückkehr hat Chappelle bewiesen, dass er immer noch einer der besten Comedians ist, die es gibt - und das trotz einer langen Pause. Dave Chappelle beweist damit eindrucksvoll, dass ein Comeback möglich ist - selbst wenn man jahrelang aus dem Rampenlicht verschwunden ist. Sein Erfolg zeigt, dass Talent und Können letztendlich immer anerkannt werden, und dass es nie zu spät ist, um zurückzukommen und erneut zu glänzen.

4. Chris Rock: Das Comeback nach der Pause

Chris Rock ist ein weiterer Comedian, der nach einer Pause wieder auf die Bühne zurückgekehrt ist und sein Comeback gefeiert hat. Er war bekannt für seine kontroversen Witze und politischen Kommentare und hatte eine erfolgreiche Karriere als Stand-up-Comedian, bevor er sich auf Schauspielerei konzentrierte. Sein Comeback-Special "Tamborine" wurde 2018 auf Netflix veröffentlicht und zeigte Rock in Topform.

Er sprach über Themen wie Rassismus, Eheprobleme und das Altern mit seinem gewohnt scharfen Humor und seiner unverwechselbaren Art. Obwohl er nicht so viel Geld verdient wie einige seiner Kollegen auf dieser Liste, hat er immer noch ein geschätztes Nettovermögen von rund 100 Millionen US-Dollar. Rocks Rückkehr zur Stand-up-Comedy zeigt, dass auch die erfolgreichsten Comedians manchmal eine Pause brauchen, um ihre Kreativität wiederzuentdecken und neue Materialien zu entwickeln, die das Publikum zum Lachen bringen können.