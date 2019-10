Die 20 besten Komödien zurzeit auf Netflix

Hangover (2009)

What happens in Vegas, stays in Vegas! Schon klar, nur wenn man sich an gar nichts mehr erinnert, wird's ziemlich chaotisch. Es hätte nur ein Junggesellen-Abschied in Las Vegas werden sollen, aber am nächsten Morgen wachen Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Alan (Zach Galifianakis) ohne Erinnerung an den Vorabend auf – und der Bräutigam Doug (Justin Bartha) ist verschwunden. Dafür läuft ein Huhn in der Luxussuite herum und im Badezimmer sitzt ein leibhaftiger Tiger. Mit diesem Comedy-Blockbuster machte sich "Joker"-Regisseur Todd Phillips einen Namen. Netflix hat auch die beiden Fortsetzungen im Programm.