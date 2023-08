Flucht aus den USA und ein neues Leben in Europa

Als sich abzeichnet, dass sich der zuständige Richter nicht an die Absprache halten wird, flieht Polanski nach London und lebt seitdem überwiegend in Paris. Er vermeidet strikt Reisen in die USA und in Länder, in denen er mit einer Auslieferung rechnen muss. Amerikanischen Boden hat er seit 1977 nicht mehr betreten, auch nicht, als ihm für seinen großartigen Film "Der Pianist" 2003 der Oscar für die beste Regie verliehen wird.

2009 wird Polanski am Flughafen Zürich verhaftet, als er in die Schweiz einreisen will. Neun Monate verbringt er gegen eine Kaution von 4,5 Millionen Schweizer Franken in einem elektronisch überwachten Hausarrest. Dann weisen die Schweizer Behörden den Auslieferungsantrag der USA ab und Polanski kehrt nach Frankreich zurück. Ähnlich verläuft ein Auslieferungsverfahren an Polen, wo sich der Regisseur zeitweilig aufhält.

Seit seiner Flucht aus den USA lebt er wieder in Paris. Er besitzt die französische (und polnische) Staatsangehörigkeit und ist seit 1989 mit der französischen Schauspielerin Emmanuelle Seigner (57) verheiratet. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder (Morgane, 30, und Elvis, 25), die beide Schauspieler sind.