So witzig reagiert Baron Cohen auf Golden-Globes-Nominierungen

Das ist eindeutig ein gutes Jahr für den "Borat"-Darsteller. Er hat soeben zwei Golden-Globes-Nominierungen erhalten. Zunächst als "Bester Hauptdarsteller in einer Komödie" für sein bei Amazon Prime veröffentlichtes "Borat"-Sequel. Außerdem als "Bester Nebendarsteller in einem Film" für seine Verkörperung des rebellischen Hippies Abbie Hoffman in der Netflix-Produktion "The Trial of the Chicago 7".

Eine solche Mehrfach-Nominierung kommt bei den Globes nicht eben oft vor und Cohen teilt sich diese Ehre bisher nur mit Helen Mirren und Jamie Foxx.

Entsprechend euphorisch reagierte der Komödiant in einem Tweet: