Durchbruch mit "Pulp Fiction"

Für seine Rolle als Junkie in Spike Lees "Jungle Fever" wurde er 1991 bei den Filmfestspielen in Cannes zum besten Nebendarsteller gekürt. Als philosophierender Auftragskiller in "Pulp Fiction" feierte Jackson drei Jahre später seinen großen Durchbruch. Da war er schon 45 Jahre alt. Die schräge Rolle in Quentin Tarantinos ironisch-makabrer Blutorgie brachte dem Darsteller seine erste und bisher einzige Oscar-Nominierung ein.

Tarantino holte ihn erneut für "Jackie Brown" vor die Kamera, was Jackson bei der Berlinale 1998 einen Silbernen Bären bescherte. Auch bei "Kill Bill 2", "Django Unchained" und "The Hateful 8" war Jackson dabei. Durch Kassenhits wie "Stirb langsam: Jetzt erst recht", "xXx-Triple X", "Shaft" und drei "Star Wars"-Folgen, in denen er den Jedi-Meister Mace Windu mimte, stieg Jackson in die obere Hollywood-Riege auf.