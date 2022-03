"The Lost City": Sandra Bullock über Begegnung mit Tatums Penis

Die bösen Blutegel

In der "Late Show with Stephen Colbert" plauderte Bullock über alles mögliche – unter anderem über eine mögliche weitere Fortsetzung ihres 90er-Hits "Speed" und natürlich auch über die Dreharbeiten zu "The Lost City". Dabei kam sie auch auf genau jene Szene zu sprechen, die schon im humorigen Trailer markant heraussticht und uns alle ins Kino rennen lässt – nämlich jener Augenblick, in dem sich Channing vor Sandra auszieht und sie ihn von allen möglichen Blutegeln befreien muss.

Die kleinen Biester haben sich nämlich wirklich überall ... ähm, festgesaugt, wie auch der Trailer marketing-technisch clever zeigt: