Der umjubelte britische Kult-Regisseur Jonathan Glazer ("Under the Skin", 58) inszeniert in seinem neuen Film "The Zone of Interest" die deutsche Oscar-Hoffnung Sandra Hüller (45) als Hedwig Höß (1908-1989), Ehefrau des Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß (1901-1947), der im Film von "Babylon Berlin"-Star Christian Friedel (44) verkörpert wird.

In dem ungewöhnlichen, für fünf Oscars nominierten Holocaust-Drama versucht das Nazi-Ehepaar Höß, ein möglichst normales Familienleben zu führen - obwohl das Grundstück, auf dem ihr luxuriöses Einfamilienhaus steht, an die Außenmauer des Konzentrationslagers Auschwitz grenzt. Tag und Nacht hört die Familie Höß von jenseits der Mauer Schreie, Schüsse und die Geräusche der industriellen Menschenvernichtung der Nazis. Regisseur Glazer und sein Team haben für "The Zone of Interest", der bei der kommenden Oscarverleihung auch für den "Besten Ton" nominiert ist, eine Soundkulisse geschaffen, die wahrlich unter die Haut geht.