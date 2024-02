Die Königin von Auschwitz

"The Zone of Interest" zeigt einen Ort der unglaublichen Idylle, denn wir bleiben stets im trauten Heim und schauen nie über die Mauern. Wir gehen nicht in das Konzentrationslager, so wie Familie Höss (abgesehen von Vater Rudolf) das auch nicht macht. Sich auf das Leben im Zuhause des KZ-Leiters zu beschränken, ist eine bewusste Entscheidung von Glazer, die zu der enormen Wirkung des Films beiträgt.

Wie erschreckend normal das Leben der Familienangehörigen ist, wird vor allem an Hewdwig Höss (Hüller) deutlich. Ihre einzigen Interessen sind der nächste Urlaub, Make-up, Treffen mit ihren Freundinnen, Geburtstage, ihre Kinder und Klamotten – von den Toten aus dem KZ nebenan. Während neben ihr aus den KZ-Schornsteinen Rauch qualmt, zeigt sie ihrer Mutter ihren ganzen Stolz: ihren Garten. Durch diesen völligen Schein von Normalität wirkt die Realität noch viel verstörender.

Noch viel erschreckender: Während für beinahe alle Anwesenden das Konzentrationslager für den schlimmsten Ort auf Erden steht, sieht Hedwig Höss ihn als ihren "Ort des Glücks" – immerhin ist sie "die Königin von Auschwitz".

Auch die Farbauswahl verdeutlicht, wie langweilig und unschuldig das Leben von Familie Höss ist: Alles ist in sanften Farben gehalten. Die Weitwinkelaufnahmen vermitteln ein Gefühl von Unnahbarkeit. So unnahbar Familie Höss für uns ist, so unbeteiligt ist sie am Holocaust – so zumindest ihre Empfindung.