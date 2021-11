"Ich weiß, wie ich aussehe", sagte die 56-Jährige. "Ich habe keine Wahl. Was soll ich dagegen tun? Aufhören zu altern? Verschwinden?"

"Sex and the City"-Fans können sich auf jeden Fall auf das Reboot der Serie freuen. "And Just Like That" soll die Freundschaft von Carrie und ihren Freundinnen in ihren 50ern beleuchten.