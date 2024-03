"Traumschiff"-Star Gila von Weitershausen wird 80 Jahre alt

Theaterdebüt & erste Rollen

Von Weitershausen spielte zunächst an Theatern, bald aber erlangte sie durch erste Filmrollen größere Bekanntheit. Mit Hansi Kraus und Uschi Glas stand sie in der Schulkömodie "Zur Hölle mit den Paukern" vor der Kamera. Für Gesprächsstoff aber sorgte vor allem ihre Hauptrolle in der für damalige Verhältnisse recht anzüglichen Komödie "Engelchen oder die Jungfrau von Bamberg", die 1968 in die westdeutschen Kinos kam.