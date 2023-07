Schauspielerstreik: Das sind die Forderungen der Gewerkschaft

Seit Freitag, den 14. Juli, streiken die Schauspieler in den USA, die Fronten mit den Studios scheinen verhärtet. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA hat nun laut "The Hollywood Reporter" ein ausführliches Dokument veröffentlicht. Darauf sind alle Streitpunkte aufgelistet, bei denen sich die SAG-AFTRA mit dem Produzentenverband AMPTP nicht einigen konnte. Die widerstrebenden Positionen der beiden Seiten sind dabei im Detail gegeneinander gestellt.

Die Verhandlungen zwischen der SAG-AFTRA (kurz für Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) und der AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) waren am 12. Juli gescheitert. Die Gewerkschaft um "Die Nanny"-Star Fran Drescher (65) rief zum Streik auf.