"Scrubs"-Produzent Eric Weinberg wegen Vergewaltigung angeklagt

Mehr als zwei Dutzend Frauen hätten in Gesprächen mit dem "Hollywood Reporter" angebliche Übergriffe von Weinberg geschildert, berichtete die Fachzeitschrift am Mittwoch. Die ersten Fälle würden bis ins Jahr 2000 zurückgehen. Bereits 2014 war der Produzent festgenommen worden, aber aus Mangel an Beweisen sei es damals nicht zu einer Anklage gekommen.

Als Autor und Produzent wirkte Weinberg in zahlreichen Produktionen mit, darunter bis 2006 an 100 Folgen der Hit-Komödie "Scrubs" mit Zach Braff als jungem Arzt. Er arbeitete auch an Serien wie "Graves", "Californication" und "Anger Management". Fünf Mal war er für den Fernseh-Preis Emmy nominiert.