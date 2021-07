Die Skrulls kommen

Vielleicht ist dieser geheimnisvolle Beobachter ja auch ein Skrull, denn um genau diese Aliens wird es in "Secret Invasion" gehen. Diese grünhäutigen Gestalt-Wandler sind aus Marvel-Comics bekannt und haben auch schon in einigen Filmen wichtige Rollen gespielt, wie etwa in "Captain Marvel".

Als wir zum Beispiel Nick Fury das letzte Mal gesehen haben, war er gerade auf einem weitentfernten Ort auf Urlaub, während ein Skrull in seiner Gestalt für ihn auf der Erde eingesprungen ist. Auch in der Serie "WandaVision" wollte ein Skrull Monica Rambeau (Teyonah Parris) für eine Weltraum-Mission anwerben, womit zugleich ein Hinweis auf die Handlung des kommenden Films "The Marvels" gegeben wäre.

Welche Rolle Clarke genau übernehmen wird, ist noch unklar, aber wir wissen, dass sie an der Seite von Stars wie Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir ("One Night in Miami") und Oscar-Preisträgerin Olivia Colman spielen wird.

Die Dreharbeiten zu "Secret Invasion" finden im Herbst statt. Mit einer Veröffentlichung ist 2022 zu rechnen.