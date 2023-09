1990 wurde Shannen Doherty mit "Beverly Hills, 90210" fast über Nacht zum Star. Mit dem Ruhm kam sie nicht klar, nach Skandalen wurde sie 1994 aus der Serie gefeuert. Ab 1998 übernahm sie in "Charmed" eine der Hauptrollen in einer weiteren Kultserie. 2019 war sie bei der Neuauflage von "Beverly Hills, 90120" dabei.

Als Nächstes steht für Doherty ein eigener Podcast an. Wie sie auf der 90er-Messe verriet, will sie in "Let's Be Clear" auf nette Weise von ihrer skandalumwobenen Vergangenheit berichten.