"Beverly Hills, 90210": Erster Teaser zum Reboot, der keiner ist

Der selbstironische bis groteske Meta-Ansatz des "Beverly Hills, 90210"-Reboots, der eigentlich kein Reboot ist, erinnert an Serien wie "Curb your Enthusiasm" (dt. Titel: Lass es, Larry!) oder "Apartment 23". In Letzterer spielt James Van Der Beek, der Darsteller der namensgebenden Hauptfigur der TV-Serie "Dawson's Creek", eine überzeichnete Version seiner selbst. Ständig versucht er in der Serie den Ruhm aus vergangenen Tagen wiederzuerlangen. Allerdings ist er nur eine Nebenfigur in der Comedy-Serie mit Krysten Ritter und Dreama Walker. Leider wurde die witzige Serie bereits nach der zweiten Staffel eingestellt.

Ein ähnlich satirisches Konzept wie "Apartment 23" könnte durchaus unterhaltsam sein, wenn die semi-fiktiven Charaktere und der Plot stimmen.

"BH90210" startet am 7. August 2019 beim US-Sender Fox in die erste Staffel. Wann und wo die Serie hierzulande zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt.