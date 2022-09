Shia LaBeouf stößt zu Francis Ford Coppolas "Megalopolis"

Coppola geht das lange geplante Projekt mit einem Millionenbudget aus eigener Tasche an. Er könne bis zu 100 Millionen Dollar beisteuern, hatte Coppola im vorigen Jahr dem Branchenportal "Deadline.com" gesagt. Schon in den 1990er-Jahren hatte der Regisseur und Drehbuchautor von "Megalopolis" gesprochen. Die geplante Zukunftsutopie soll in einem futuristischen New York spielen. Coppola vergleicht das Konzept aber mit einem römischen Epos im Stil von "Ben Hur". Er wolle damit Gesellschaftsformen hinterfragen und Denkprozesse anstoßen. Über einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.