"Ich hatte eine Waffe auf dem Tisch"

LaBeouf gilt zwar als exzentrisch, zeigt sich im Gespräch aber durchaus selbstreflektiv: "Zu diesem Zeitpunkt bin ich nuklear“, so der Schauspieler. "Niemand will mit mir reden, auch nicht meine Mutter. Mein Manager ruft nicht an. Der Agent ruft nicht an. Ich bin nicht mehr mit dem [Hollywood-]Business verbunden.“

Er gibt sogar zu, bereits daran gedacht zu haben, sich das Leben zu nehmen. "Ich hatte eine Waffe auf dem Tisch. (...) Ich wollte nicht mehr leben, als das alles passierte. Scham, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe – die Art von Scham, dass man vergisst, wie man atmet. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Du kannst nicht nach draußen gehen und dir einen Taco holen.“

Zudem hätte er "eine Sehnsucht" gespürt, "nicht mehr hier zu sehen", erzählt LaBeouf beeindruckend offen und ehrlich weiter. "Ich wollte kein Schauspieler mehr sein, und mein Leben war ein Chaos, ein einziges Chaos."