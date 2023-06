"Wir waren im Krieg miteinander"

Auch Schwarzenegger geht auf die damalige Fehde ein: "Wir haben überall miteinander konkurriert. [...] Wer ist härter? Wer benutzt die größeren Messer, wer die größeren Knarren? Sly und ich waren im Krieg miteinander." In Retrospektive habe ihm jedoch gar nichts Besseres passieren können, als einen würdigen Konkurrenten zu finden: "Ohne Stallone wäre ich in den 80ern vielleicht nicht so motiviert gewesen, die Art von Filmen zu machen, die ich gemacht habe. Ich hätte wohl auch nicht so hart gearbeitet, wie ich es tat."

Seit einigen Jahren können sie auch im Kino miteinander. In der "The Expendables"-Reihe, die zwischen 2010 und 2014 bislang drei Teile hervorbrachte, wirkte da Action-Duo gemeinsam mit. So auch im 2013 erschienenen "Escape Plan".