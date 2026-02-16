Am schönsten aller romantischen Tage hat sich "Stranger Things"-Star Maya Hawke (27) getraut: Die Schauspielerin und Musiker Christian Lee Hutson (35) gaben sich am Valentinstag in New York City das Jawort. Gefeiert wurde in der St. George's Episcopal Church am Stuyvesant Square in Manhattan - mit einer Gästeliste, die sich sehen lassen konnte. An der Seite ihrer Tochter: Mayas berühmte Eltern Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (55). Das einstige Hollywood-Traumpaar, längst getrennt, stand an diesem besonderen Tag gemeinsam hinter seinem Kind. Auf Fotos, die unter anderem das "Hello!"-Magazin veröffentlichte, ist zu sehen, wie Maya an der Seite ihres Vaters im Brautkleid durch die winterlichen Straßen New Yorks läuft. Mutter Uma erschien in einem hellblauen Kleid - und damit das "Something Blue" der Braut.

Hochzeitskleid im klassischen Stil Für die Zeremonie wählte die 27-Jährige, die häufig von Prada eingekleidet wird, ein ärmelloses weißes Kleid mit U-Boot-Ausschnitt und einer tiefen Taille, die mit einer zarten Schleife verziert war. Ein eleganter, klassischer Look - ganz ohne Hollywood-Pomp. Nach der kirchlichen Trauung zog die Hochzeitsgesellschaft zu Fuß zum Empfang im "The Players", einem privaten Members Club am Gramercy Park. Der exklusive Club mit Blick auf den berühmt-berüchtigten Park wurde im 19. Jahrhundert von dem Shakespeare-Darsteller Edwin Booth gegründet.

Die halbe "Stranger Things"-Besetzung war dabei Besonders auffällig: Die Hochzeit glich beinahe einem Klassentreffen der "Stranger Things"-Familie. Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Natalia Dyer, Joe Keery, Caleb McLaughlin und Charlie Heaton - sie alle kamen, um ihre Kollegin hochleben zu lassen. Die Serie war im Januar 2026 zuende gegangen, Maya war ab Staffel drei dabei. Ebenfalls unter den Gästen: Iris Apatow mit ihrem Freund Sam Nivola. Bräutigam Christian Lee Hutson ist ein Singer-Songwriter aus dem Folk- und Americana-Genre. Der in Kansas City, Missouri, geborene und in Los Angeles aufgewachsene Musiker hat bisher drei Studioalben veröffentlicht: "Beginners" (2020), "Quitters" (2022) und "Paradise Pop. 10" (2024).

Liebe abseits des Rampenlichts Maya und Christian waren zunächst befreundet und arbeiteten 2022 gemeinsam an Mayas zweitem Album "Moss". Seit 2023 sind sie ein Paar - und wurden erstmals bei einem innigen Spaziergang in New York fotografiert. Ihr Red-Carpet-Debüt feierte das Paar allerdings erst im April 2025 bei der Broadway-Premiere von "John Proctor Is The Villain" mit Mayas "Stranger Things"-Kollegin Sadie Sink in der Hauptrolle. Maya Hawke selbst wuchs größtenteils in New York auf, besuchte die Saint Ann's School in Brooklyn und studierte später Schauspiel an der renommierten Juilliard School. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist sie auch als Sängerin aktiv.