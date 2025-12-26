"Grausame Nacht": Joyce spricht mit Will im Upside Down

Dieser Moment blieb wohl etlichen "Stranger Things"-Fans in Erinnerung: Joyce (Winona Ryder, 54) kann nicht akzeptieren, dass Will (Noah Schnapp, 21) fort ist. Mithilfe der Weihnachtslichter stellt sie eine Verbindung zu ihm im Upside Down her. Eine unvergessene Szene aus der Netflix-Serie.

Nicht nur wird hier die faszinierende Logik und Metaphysik der anderen Welt - der düsteren Paralleldimension des Upside Down - eingeführt. Die so willensstarke und leidenschaftliche trauernde Mutter Joyce zeigt auch, dass sie sich über alle Logik und Wahrscheinlichkeit hinwegsetzt, um zu ihrem verlorenen Sohn durchzudringen - obwohl sie viele zu diesem Zeitpunkt schon für verrückt hielten. Ein legendärer Moment, fulminant gespielt von der unvergleichlichen Winona Ryder.