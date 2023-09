Teichtmeister-Prozess gestartet: Angeklagter zeigt sich geständig

"Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?"

"Wo sehen Sie sich in einem, in fünf Jahren?", wollte Richter Stefan Apostol vom Angeklagten wissen. "In einer verfestigten Therapie und in einem aufrechten Arbeitsverhältnis", erwiderte der 43-Jährige, wobei er darauf verwies, eine Jobzusage zu haben.

"Ich hänge nicht der Vorstellung an, dass ich auf die Bühne zurückkehre", meinte Teichtmeister. Er sei ja nicht nur Schauspieler, sondern auch ausgebildeter Kultur-Manager und wolle allenfalls auch "abseits des Rampenlichts" arbeiten, da ihm eine Tagesstruktur wichtig sei: "Ich bin bereit, jede Arbeit anzunehmen. Ich möchte selbst arbeiten und dem Staat nicht auf der Tasche liegen."

Am Rande kam Teichtmeister auch auf das enorme mediale und öffentliche Interesse zu sprechen, die sein Fall hervorgerufen hatte: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass an meiner Person so ein Interesse besteht. Dass es solche Ausmaße annimmt, habe ich nicht erwartet."