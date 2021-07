"Loki"-Staffel 2 bestätigt: Wie geht es im MCU jetzt weiter?

Multiversum nimmt Gestalt an

Im nächsten Spidey-Film mit Tom Holland "Spider-Man: No Way Home", der noch heuer am 17. Dezember starten wird, bekommen wir die Auswirkungen des Multiversums wohl erstmals auf drastische Weise zu sehen, denn Figuren aus früheren Filmen mit dem Spinnen-Jungen treten wieder auf und vermutlich sind auch gleich mehrere alternative Spider-Men vorhanden.

Noch länger müssen wir auf "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" warten. Im Februar 2023 bekommen wir in diesem nächsten Abenteuer des kleinen Helden auch Kang den Eroberer zu sehen und er absolviert womöglich seinen ersten offiziellen Auftritt als Super-Schurke.