"The Witcher"-Gage: So viel verdient Henry Cavill pro Folge

Die zweite Staffel von "The Witcher" ist am 17. Dezember gestartet und rangiert seitdem auf dem ersten Platz der Streaming-Charts von Netflix. In den neuen Folgen sind Ciri (Freya Allan) und Geralt (Henry Cavill) im Fokus – und die Zusehenden erfahren mehr von der magischen Vergangenheit Geralts.

Geralt-Darsteller Cavill soll laut "Just Jared" bereits in der ersten Staffel 400.000 US-Dollar pro Episode erhalten haben. Wie "The Hollywood Reporter" jetzt berichtet, soll sich seine Gage in der zweiten Staffel auf eine Million US-Dollar pro Folge erhöht haben, nachdem der Schauspieler einen neuen Deal mit Netflix abgeschlossen hat.

Bei einem so lukrativen Deal, dem Erfolg der Serie und den zahlreichen weiteren Buchvorlagen ist es wohl kaum überraschend, dass direkt noch weitere Staffeln von "The Witcher" mit Henry Cavill angekündigt wurden.