Handlungs-Hinweise

Auch über die mögliche Handlung sind bereits kleine Hinweise vorhanden. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich gab während des "Lucca Comics & Games 2021"-Festivals folgende Bemerkung von sich: " Es wird eine unterhaltsame Staffel und sie folgt sehr genau einem bestimmten Buch, hat viel Action und ein bisschen Tod."

Das lässt Rückschlüsse zu: Staffel 3 wird sich vermutlich auf "Die Zeit der Verachtung", den zweiten Band der fünfteiligen Geralt-Buchreihe stützen. In diesem Band absolviert Ciri ihre Ausbildung zur Zauberin in Aretusa und erfährt, dass sie die Nachfahrin einer legendären Person ist. Während eines Zauber-Kongresses kommt es zu Ausschreitungen und viele Zauberer sterben. Geralt wird im Kampf gegen Vilgefortz schwer verwundet. Ciri gerät daraufhin in Gefangenschaft und schließt sich nach ihrer Befreiung einer gefährlichen Jugendbande an.

Die Dreharbeiten zu "The Witcher" Staffel 3 haben noch nicht begonnen und ein Veröffentlichungs-Datum kann daher nicht genannt werden.

Die beiden ersten "Witcher"-Staffeln sind auf Netflix verfügbar.