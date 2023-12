Viel gefeiert, oft kritisiert: Til Schweiger wird 60 Jahre alt

In Filmen von Guy Ritchie und Quentin Tarantino zu sehen

Mit mindestens einem Vorsatz hat er in seinem Leben inzwischen gebrochen: "Der nächste Film, in dem ich zu sehen bin, ist der neue Guy-Ritchie-Film 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare', in dem ich zum ersten Mal einen Nazi spiele, obwohl ich geschworen hatte, das nie zu tun", teilte Schweiger kürzlich der Deutschen Presse-Agentur mit. Es handelt sich um einen Action-Spionagefilm.

In den vergangenen Jahrzehnten hat er es bis ganz nach oben geschafft. In Tarantinos amerikanischem Weltkriegs-Film "Inglourious Basterds" (2009) spielte Schweiger Feldwebel Hugo Stiglitz an der Seite von Weltstar Brad Pitt als Anführer einer Gruppe von Nazi-Killern.