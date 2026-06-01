Nicht nur in Hollywood sind alle dem Briten Tom Holland (30) ins Netz gegangen. Mit einer Mischung aus jugendlicher Unbekümmertheit, skandalfreier Höflichkeit und manch einem charmant-verplanten Spoiler-Interview erarbeitete sich der "Spider-Man"-Darsteller eine treue Fanbase rund um den Globus - und eroberte nebenbei das Herz von US-Star Zendaya (29). Am 1. Juni 2026 wird Holland, der schon als Kind mit Größen wie Naomi Watts (57) und Ewan McGregor (55) vor der Kamera stand, 30 Jahre alt.

Die frühe Tanzleidenschaft Die erste große Leidenschaft des jungen Tom Holland war das Tanzen. Bereits im Alter von knapp zehn Jahren wurde er entdeckt und zwei Jahre später für "Billy Elliot the Musical" gecastet. Zunächst noch in der Rolle des besten Freundes der Titelfigur, kurz darauf verkörperte er dann schon Billy Elliot selbst. Was der Junge, der schon damals riesiger Spider-Man-Fan war, noch nicht ahnen konnte: Seine von Ballett und Gymnastik erworbene Athletik sollte ihm Jahre später wohl den entscheidenden Vorteil im Kampf um die Marvel-Rolle geben.

Mit dieser Rolle machte er erstmals von sich reden Dass er auch großes Schauspieltalent besitzt, bewies er jedoch schon lange vor seiner Paraderolle als Peter Parker. 2012 wirkte er in dem eindringlichen Drama "The Impossible" mit. Der Film mit Naomi Watts und Ewan McGregor behandelt die wahre Geschichte einer spanischen Familie, die beim Tsunami von 2004 in Thailand voneinander getrennt wurde und sich entgegen aller Wahrscheinlichkeit in dem zerstörten Gebiet wiederfand. Speziell die Darbietung von Nachwuchsschauspieler Tom Holland wurde von Kritikern gelobt, zudem erhielt er zahlreiche Award-Nominierungen. Unter anderem den Young Artist Award durfte er in Empfang nehmen.

Glück im Schauspiel Vier Jahre später dann der MCU-Meilenstein. In "The First Avenger: Civil War" hatte Holland seinen ersten Gastauftritt als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft inne und wurde sogleich in den Zivilkrieg unter den Superhelden Iron Man und Captain America verwickelt. Dass er die Rolle als Spider-Man ergattert hatte, soll er zuvor selbst erst über einen Instagram-Post erfahren haben, wie er vor rund zehn Jahren als Gast bei Ellen DeGeneres verriet. Ob die Verantwortlichen damals schon geahnt hatten, dass beim liebenswerten Briten Geheimnisse nicht sonderlich gut aufgehoben sind?

Sein loses Mundwerk Ob bei den Pressetouren zu seinen Solofilmen "Homecoming", "Far From Home" sowie "No Way Home" oder den weiteren Avengers-Streifen wie "Infinity War" und "Endgame": Holland gilt stets als größte Sicherheitslücke und ist mit einem Talent gesegnet, beiläufig Megaspoiler zu seinen Filmen auszuplappern. Nicht selten wurden ihm daher schon erfahrene Stars wie Benedict Cumberbatch oder Jake Gyllenhaal in Interviews zur Seite gestellt, die Holland bei Bedarf schnell in die Parade fuhren, wenn dessen Mundwerk wieder mit ihm durchging. Auf YouTube finden sich dennoch unzählige Highlightvideos zu all den Spoilern, die Holland im Laufe seiner Karriere schon rausposaunt hat.

Glück in der Liebe Was Holland wohl am meisten an seiner Rolle als Marvel-Superheld schätzen dürfte: Durch die "Spider-Man"-Reihe lernte er die Schauspielerin Zendaya kennen und lieben, die als Figur MJ auch in den Filmen sein Love-Interest darstellt. Seither geben sie sich auf ihrem jeweiligen und höchst erfolgreichen Weg in der Traumfabrik Halt. Über ihren genauen Beziehungsstatus reden die zwei nicht öffentlich. Im September rutschte Holland aber auch diesbezüglich ein Spoiler heraus, als er einen Journalisten, der Zendaya als Hollands Freundin bezeichnete, mit einem Wörtchen korrigierte: "Verlobte". Angeblich sollen die beiden auch schon verheiratet sein, dazu gab es jedoch noch kein öffentliches Statement.

Mehr als Spider-Man Doch Tom Holland ist inzwischen so viel mehr als "nur" Spider-Man. Dass er das Zeug zum Psychothriller-Darsteller hat, bewies er etwa 2020 in dem düsteren "The Devil All the Time". Und auch in die Rolle eines beliebten Videospiel-Helden durfte er bereits schlüpfen, als er in der 2022 erschienenen Verfilmung "Uncharted" den jungen Nathan Drake verkörperte. Sein bislang aktuellster Coup: In Christopher Nolans Epos "Die Odyssee" spielt Holland Telemachus, den Sohn von Odysseus (Matt Damon) und dessen Frau Penelope (Anne Hathaway). Und wer Nolan kennt, der weiß: Wenn der Regisseur einmal einen Star für sich entdeckt hat, dann stehen die Chancen gut, dass er ihn immer wieder anruft.