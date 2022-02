Tom Holland war Brustbehaarung beim "Uncharted"-Dreh peinlich

Körperbehaarung ist in unserer Gesellschaft ein heiß diskutiertes Thema – denn egal ob man sich rasiert oder nicht, man macht es offenbar immer jemand anderem nicht recht. Dass man sowieso nicht über andere Körper urteilen sollte, steht zwar außer Frage, wird aber in der Realität kaum so gehandhabt – und so machte sich auch Schauspieler Tom Holland Gedanken über seine Körperbehaarung beim "Uncharted"-Dreh.