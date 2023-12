Tom Wilkinson (1948-2023) ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 75 Jahren "plötzlich" in seinem Zuhause gestorben, wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf ein Statement der Familie berichten.

Zu Wilkinsons bekanntesten Filmen gehören der Thriller "Michael Clayton", in dem er an der Seite von George Clooney (62) und Tilda Swinton (63) spielte, die britische Stripper-Komödie "Ganz oder gar nicht" und die Drama-Komödie "Best Exotic Marigold Hotel", in der er neben Judi Dench (89) zu sehen ist. Weitere weltbekannte Projekte des Briten waren etwa "Der Patriot", "Vergiss mein nicht!", "Batman Begins", "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" oder "Grand Budapest Hotel".

In seiner Karriere war der britische Schauspieler in über 130 Filmen und Serien zu sehen und zweimal für einen Oscar nominiert. Für "Ganz oder gar nicht" wurde er mit einem BAFTA Award und mit einem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. Für die Rolle des US-Staatsmanns Benjamin Franklin in der Miniserie "John Adams" erhielt er 2008 einen Emmy und 2009 einen Golden Globe für die beste Nebenrolle.