Richard Roundtree (81): gestorben am 24. Oktober

Der Schauspieler wurde in den 1970er-Jahren durch seine Rolle des Privatdetektivs John Shaft in den "Shaft"-Filmen weltberühmt. Roundtree wirkte zudem in der Miniserie "Roots" von 1977 und anderen großen Projekten dieser Zeit mit, unter anderem in "Erdbeben" von 1974. Laut "IMDB.com" arbeitete Roundtree auch in späteren Jahren regelmäßig, in über 150 Rollen soll er als Schauspieler zu sehen gewesen sein, drei aktuelle Projekte wurden noch nicht veröffentlicht. Er ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.