Auch "Riverdale"-Stars erinnern an Luke Perry

Nicht nur seine "Beverly Hills, 90210"-Co-Stars erinnern sich immer wieder an Luke Perry zurück, der 2019 im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalls verstarb. Als die Netflix-Serie "Riverdale" im August endete, haben auch hier zum Abschluss die Schauspieler auf die Zeit mit ihrem Kollegen Luke Perry zurückgeblickt. Er war während der Dreharbeiten zur dritten Staffel überraschend gestorben.

In einem Interview mit "Vulture" haben Cole Sprouse (31), Camila Mendes (29) und Madelaine Petsch (28) über den nachhaltig positiven Einfluss gesprochen, den Perry auf sie hatte. "Luke war ein Orakel für mich und für viele Leute in der Serie", sagte Petsch, die in der Serie Cheryl Blossom spielte. "Vor allem, weil er uns in den ersten beiden Jahren des Chaos und der Verwirrung und auf dem Weg zum Erfolg begleitet hat. Ich denke, er ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Show heute dort ist, wo sie ist."