Das Ende von "Riverdale" erklärt

Wir springen aus den 1950ern insgesamt 67 Jahre in die Zukunft und finden eine 86-jährige Betty (Lili Reinhart) mit ihrer Enkelin Alice in der Gegenwart. Wir erfahren, dass Betty jeden Tag die Todesanzeigen liest, und heute stand die von Jughead in der Zeitung, was bedeutet, dass sie die Letzte ist, die noch lebt. Sie bittet um eine Reise zurück nach Riverdale, bevor es zu spät ist und sie alles vergisst.

In dieser Nacht erscheint Angel Jughead in ihrem Zimmer und bietet ihr an, einen Tag ihrer Wahl noch einmal zu erleben. Sie wählt den Tag, an dem alle ihr Jahrbuch bekamen, also den letzten Tag des Abschlussjahres, da sie ihn wegen Mumps verpasst hat.

Durch das Fenster sieht sie, wie Archie (KJ Apa) und seine Mutter (Molly Ringwald) über seine Zukunft sprechen. Er will sich einem Team anschließen, das Autobahnen bis nach Kalifornien baut. Der Job soll zwar nur drei Monate dauern, aber Mary weiß, dass er nie wieder zurückblicken wird, sobald er diese Stadt verlässt. Trotzdem gibt sie ihm ihren Segen.