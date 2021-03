Ursula Andress: Das erste Bond-Girl wird 85

Herkunft und weitere Filmrollen

In der Erinnerung sind sie vielleicht verblasst, aber Andress hat neben dem Bond-Streifen viele erfolgreiche Filme gedreht. So spielte sie 1965 in der französisch-amerikanischen Komödie "Was gibt's Neues, Pussy?" um erotische Verwicklungen eines Frauenhelden neben Romy Schneider und Woody Allen. Im amerikanisch-britischen Fantasy-Film "Kampf der Titanen" mit Motiven aus der griechischen Mythologie war sie 1981 die Göttin der Liebe, Aphrodite.

Andress wuchs in der Provinz in Ostermundigen bei Bern auf, mit einer Schweizer Mutter, einem deutschen Vater und fünf Geschwistern. Mit 17 brannte sie mit einem französischen Schauspieler nach Paris durch, wie sie in dem Interview 2012 erzählte. Sie nahm Tanz- und Schauspielunterricht, ging als Model nach Rom, lernte US-Schauspieler Marlon Brando und den Jetset kennen und gelangte so nach Hollywood.

Ihre erste Rolle bekam sie in dem Film "Casanova – seine Liebe und Abenteuer" (1955). Meist als Verführerin stand sie mit namhaften Stars vor der Kamera, etwa Dean Martin und Frank Sinatra in "Vier für Texas" und Elvis Presley in "Spaß in Acapulco". Sie punktete auch in anspruchsvollen Produktionen, etwa dem französisch-italienischen Science-Fiction "Das zehnte Opfer" (1965) mit Marcello Mastroianni.

Die beste Zeit, das war für Andress keine Frage: "Zweifelsohne die Sechzigerjahre", sagte sie der Zeitschrift "Management & Branding". "Damals sprühte alles vor Lust und Lebensfreude."