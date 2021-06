US-Schauspieler Bruce Dern wird 85: Meister der Nebenrollen

Arbeit mit Tarantino und Hitchcock

In dem Tarantino-Film "Once Upon A Time in Hollywood" trat er 2019 als der verschrobene Rancher George Spahn auf, auf dessen Grundstück Sektenführer Charles Manson und dessen Anhänger in den 60er-Jahren mehrere Monate lebten. Quentin Tarantino, ein erklärter Bewunderer Derns, holte den Schauspieler zuvor als brutalen Sklavenhalter in "Django Unchained" (2012) und für den Western "The Hateful Eight" (2015) als rassistischen General vor die Kamera. Neben Tarantino zählt Dern Regisseure wie Elia Kazan, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola und Alexander Payne zu seinen Favoriten.

Dern, der 1936 als Sohn einer Politikerfamilie in Chicago geboren wurde (sein Großvater war Gouverneur des US-Bundesstaates Utah), lernte sein Handwerk in Lee Strasbergs renommierter New Yorker Schule, aber auch bei Trash-Meister Roger Corman ("Die wilden Engel"). In Kazans "Wild River" gab er 1960 mit einer kleinen Nebenrolle sein Filmdebüt. Hitchcock holte ihn 1964 an der Seite von Tippi Hedren und Sean Connery für den Psychothriller "Marnie" vor die Kamera. Auch in dem Comedy-Thriller "Familiengrab", Hitchcocks letztem Film, arbeiteten die beiden 1975 noch einmal zusammen.

Hitchcock muss Dern offenbar sehr geschätzt haben. Er habe den Regisseur am ersten Drehtag von "Familiengrab" gefragt, warum er, Dern, den Zuschlag für die Rolle bekommen habe. Hitchcock habe ihm geantwortet, er sei unterhaltsam und unberechenbar - "und deshalb bist du hier".