Wieso geht „Vera“ überhaupt zu Ende? War das Ihre Entscheidung oder die Entscheidung des ORF?

Ganz klar meine Entscheidung, das habe ich auch von Beginn an so kommuniziert. 29 Jahre lang eine wöchentliche Sendung mit Gästen zu produzieren, ist eine sehr lange Zeit. Ich wälze den Gedanken, mit „Vera“ aufzuhören, schon länger. Wenn die letzte Ausgabe ausgestrahlt wird, bin ich 64. Irgendwann wird es einfach Zeit, dieses Projekt abzuschließen – wieso also nicht zu einer Zeit, in der die Menschen meine Sendung noch gerne sehen und ich noch nicht gänzlich im Senioren-Alter bin? (lacht) Ich glaube an das Motto „Aufhören, wenn es am Schönsten ist.“

Was ich klar betonen möchte: Ich mache die Sendung nach wie vor mit großer Leidenschaft und die Entscheidung, damit aufzuhören, ist mir keinesfalls leicht gefallen. Gleichzeitig aber möchte ich zukünftig auch etwas weniger arbeiten. Ich habe ja vor vier Jahren – nach dem viel zu frühen Tod meines bisherigen Chefredakteurs Wolfgang Moser – zusätzlich die Leitung der Sendung übernommen, was mir zwar große Freude macht, aber natürlich auch sehr viel Arbeit ist.