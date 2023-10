Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr eigenes Kind plötzlich verschwinden würde?

Das darf man sich ja gar nicht vorstellen! Ich würde natürlich alles in Bewegung setzen, um das Kind wiederzufinden. Diese Gedanken sind aber so dermaßen angstbehaftet, dass ich mir so eine Situation gar nicht vorstellen kann und will.

Ihr Kind in der Serie wird von Helena Zengel gespielt, eine der talentiertesten Nachwuchsschauspieler:innen im deutschsprachigen Raum. Wie war die Zusammenarbeit?

Helena ist eine Naturgewalt und eine unglaublich talentierte Schauspielerin. Sie hat zudem einen großen schauspielerischen Instinkt, sobald die Kamera läuft. Das zu sehen und sich mit solch einer Schauspielerin eine Szene zu teilen ist ein Geschenk. Natürlich ist sie ein schräges, witziges, pubertierendes Mädchen, aber vor der Kamera blendet sie alles rund um sich aus und ist wahnsinnig präsent. Und das alles ist ausschließlich als Kompliment gemeint!

Sie konnten also, trotz des Altersunterschieds, von Helena etwas lernen?

Auf jeden Fall.