"Walking on Sunshine": Selina Graf über Feminimus, Sexszenen und Corona

film.at: Die dritte Staffel von "Walking on Sunshine" entstand mitten in der Corona-Pandemie – immer wieder hört man von Dreh-Abbrüchen anderer Produktionen, wegen eines positiven Falls am Set. Wie liefen bei euch die Dreharbeiten ab?

Selina Graf: Wir haben letztes Jahr von September bis November und von März bis Mai gedreht und ich habe mich am Set wirklich sicher gefühlt. Wir haben zwei oder drei Mal in der Woche PCR-Tests gemacht und zusätzlich an jedem Drehtag einen Antigen-Test. Was aber komisch war: Wenn man mit neuen Leuten dreht, sieht man sie nur mit Maske, und da kann es schon einmal passieren, dass man sie ohne Maske am Ende nicht erkennt. Das war schon schade.

Was erwartet uns denn in den kommenden Folgen noch?

Mein Highlight war, dass wir zwei neue KollegInnen bekommen haben. Ich finde es immer nett, mit neuen Leuten zu arbeiten, weil sie frischen Wind reinbringen. Es wird auch ziemlich turbulent und ich kann verraten: Der Fokus wird sich noch weiter auf Connys Liebesleben legen.

Was mir in der 3. Staffel auch sehr viel Spaß gemacht hat, war, dass meine Überzeugungen und Einstellungen bezüglich Sexismus und Feminismus aus meinem Privatleben auch für Conny noch sehr wichtig werden. Es ist immer schön, wenn man hinter getätigten Aussagen vollständig stehen kann und davon zu 100% überzeugt ist.

Jeder, der mich persönlich kennt, kennt meine Einstellung gegenüber diesen Themen, und ich finde es richtig gut, dass das thematisiert wird. Für manche sind das vielleicht auch zu krasse Einstellungen, aber Conny hat mir da teilweise aus der Seele gesprochen.