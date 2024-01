Schauspieler Willem Dafoe (68), bekannt aus Filmen wie "Spider-Man" oder "Poor Things", hat seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. In seiner Rede bei der Zeremonie in Los Angeles erklärte er US-Medienberichten zufolge, die Anerkennung sei "wunderbar".

Dafoe sagte laut den Berichten, als er in Appleton, Wisconsin, aufwuchs, habe er sich nicht vorstellen können, einen Stern auf dem Walk of Fame zu bekommen. Allerdings sei er nicht der erste Einwohner von Appleton, der einen Stern hat, fügte er hinzu. Auch Erik Weisz alias Harry Houdini (1874-1926) lebte einst in der Stadt. Willem Dafoe freue sich nun, selbst dazuzugehören. Es sei "wundervoll, Teil dieser Gemeinschaft von Künstlern und Entertainern zu sein", sagte er.