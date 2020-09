Willem Dafoe als genialer Joker - Ein Videobeweis

Willem Dafoe hat erst ein Mal einen Superschurken gespielt - und zwar den Green Goblin in Sam Reimis "Spider-Man" von 2002. Aber bei diesem Darsteller wäre noch viel mehr möglich. Das wird sich auch der Youtuber Muhammad XAchraf gedacht haben und wollte sofort den Beweis dafür antreten. Er adaptierte ein vier Jahre altes Video, das Dafoe in dem Kurzfilm "Mind the Gap" zeigt, entsprechend und verwandelte den Star auch optisch eindrucksvoll in den Joker. Dafoe spricht in dem nicht ganz dreiminütigen Streifen über seine charakteristische Zahnlücke, preist deren diverse Vorteile an und entwickelt dabei einen typischen Joker-Wahnsinn.