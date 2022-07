Wegen Kontroverse? Zack Snyder soll keine DC-Filme mehr machen

Weshalb erfolgt diese Distanzierung zu einem Regisseur, der mit Filmen wie "Man of Steel", "Batman vs. Superman" und "Justice League" wichtige Beiträge zum filmischen DC-Universum geleistet hat? Der Grund dafür ist vermutlich in einer möglichen Verhaltensweise zu suchen, die Snyder in keinem guten Licht erscheinen lässt.

Snyder war schon immer ein Mann, der etwas von Publicity verstand: Über Jahre hinweg wurden durch geschickt platzierte Werbe-Kampagnen der sogenannte Snyder-Cut von "Justice League" beworben, ehe der Film dann 2021 veröffentlicht werden konnte. Nun sind aber unschöne Details über die näheren Hintergründe bekannt geworden.